Galatasaray'ın yıldızına Napoli'den yakın markaj

Napoli'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini toplayan ve sezon sonunda Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olması ihtimalinin her geçen gün artan Kim Min-Jae'nin yerine transfer edilecek isim belli oldu.

GALATASARAY 25 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

La Gazetta Della Sport'un haberine göre Kim Min-Jae'nin olası transferi sonrasında İtalyan ekibi Güney Koreli yıldızın yerini Galatasaray'ın gözde stoperi Victor Nelsonn ile doldurmayı düşünüyor.Sevilla, Atalanta gibi kulüplerin dikkatini çeken Victor Nelsonn için sarı-kırmızılı ekip yıldız futbolcunun sözleşmesinde yazan 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini talep ediyor.

BU SEZON 32 MAÇTA FORMA GİYDİ

Danimarkalı milli futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maçta forma giydi 1 gol ve 1 asist kaydetti.