Galatasaray'ın yıldızına Paris talip oldu!

Leroy Sane'nin ardından Victor Osimhen ve Ederson transferlerinde de mutlu sona yakın olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gelecek oyuncular kadar ayrılacak isimler için de görüşmeler sürüyor.

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PRZEMYSLAW FRANKOWSKI'YE YENİ TALİP

Bu isimlerden biri de geçen sezon devre arasında transfer edilen Przemyslaw Frankowski. Fransa Ligue 1 ekibi Lens'ten transfer edilen Polonyalı yıldız için ilk olarak Rennes devreye girmişti.

Rennes'in satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği Frankowski'ye bu sezon Ligue 1'e yükselen Paris FC de talip oldu. Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden

L'Equipe'te yer alan habere göre; Paris FC sportif direktörü kısa bir süre içerisinde Galatasaray ile görüşmelere başlayacak.

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