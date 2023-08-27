Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan kancası

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve bu sezon da Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Dries Mertens ile yollar ayrılabilir.

Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan kancası

Editör: Fatma Demirkaya

Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'a katılan Mertens'in geleceği belli oluyor.

Sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek olan Belçikalı oyuncuya Suudi Arabistan'dan teklif olduğu öğrenildi.

İlerleyen yaşı ve takımdan aldığı maaş nedeniyle gelen teklife sıcak bakan Galatasaraylı yetkililer kararı Mertens'e bıraktı.

İstanbul'da mutlu olan yıldız oyuncu, kendisine önerilecek paraya göre kararını verecek.

Suudi Arabistan'dan gelecek yıllık 10 milyon euro maaşı kabul etmeye hazır olduğunu ifade eden Mertens beklemeye geçti.

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