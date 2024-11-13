Galatasaray’ın yıldızının sakatlığını açıklandı. Samsunspor maçında oyuna devam edemedi

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Galatasaray’ın yıldızının sakatlığını açıklandı. Samsunspor maçında oyuna devam edemedi

Galatasaray’ın yıldız isimlerinden Jakobs için sakatlık açıklaması geldi. Samsunspor maçına devam edemeyen oyuncu için Senegal Futbol Federasyonu açıklama yaptı.

Senegal Futbol Federasyonu, Ismail Jakobs'un sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Jakobs'un dün çekilen MR'ında sağ bacak soleus kasında üçüncü derece yaralanma tespit edildiği belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle Jakobs'un Senegal'in Burkina Faso ve Burundi ile oynayacağı maçlarda görev yapamayacağı ifade edildi.

SAMSUNSPOR MAÇINA DEVAM EDEMEDİ

Süper Lig'de Antalyaspor'la oynanan maçta sakatlanan ve sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş, Elfsborg ve Tottenham maçlarını kaçıran Ismail Jakobs, Samsunspor karşılaşmasıyla takımda dönmüştü.

Bu maça ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu devre arasında kenara gelmiş ve yerini Victor Nelsson'a bırakmıştı.

Galatasaray'a sezon başında Monaco'dan transfer olan Ismail Jakobs 10 maçta sahaya çıktı. Jakobs bu maçlarda 1 asist kaydetti.

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