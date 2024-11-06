Galatasaray’ın yıldızları Tottenham maçlarını seviyor. Davinson Sanchez için özel bir önemi var

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez yarın eski takımına karşı maça çıkacak. Ülkesinde başladığı futbol kariyerinde 2016'da Hollanda'nın Ajax takımına transfer olarak büyük bir sıçrama yapan Sanchez, bir yıl sonrasında Tottenham'a geçti.

Kuzey Londra temsilcisinde 6 sezon top koşturan 28 yaşındaki stoper, 207 maça forma giydi. Sanchez, 2023'te 9,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olduğu Galatasaray'a 2 sezonda önemli katkı vererek takımın değişmezleri arasına girdi.

TORREİRA, ZİYECH VE ICARDİ, TOTTENHAM MAÇLARINI SEVİYOR

Öte yandan Galatasaray'ın kadrosunda bulunan 3 futbolcu, daha önce Tottenham'a karşı süre aldıkları maçlarda gol sevinci yaşadı. Premier Lig'de Arsenal forması giyen Lucas Torreira, Kuzey Londra ekibine karşı 3 lig, 1 kupa maçında süre buldu. Uruguaylı orta saha oyuncusu, rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

Chelsea ve Ajax'ta top koşturduğu dönemde Tottenham'a karşı 7 kez forma giyen Hakim Ziyech de 2 kez gol sevinci yaşadı. Mauro Icardi ise Inter'de oynadığı dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile 2 kez karşılaştı. Golcü futbolcu, Tottenham ağlarını 1 kez sarstı.

Chelsea'da oynayan Michy Batshuayi ise Tottenham'a karşı 5 maça çıksa da gol sevinci yaşayamadı.