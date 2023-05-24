Galatasaray'ın yıldızlarına Avrupa'dan kanca

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'ın üç yıldızına Avrupa'nın önde gelen takımlarından talipleri olduğu ve görüşüldüğü iddia edildi.

Galatasaray'ın yıldızlarına Avrupa'dan kanca

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Galatasaray’da dış transfer devam etse de kadrodaki oyunculara da teklifler yağıyor.

TAKIMDAKİ YERLERİ ÇOK ÖNEMLİ
Geçen sezon takıma transfer olan Boey ve Nelsson, bu sezon Okan Buruk’un takımdaki en önemli silahlarından biri oldular. Boey’in 31 maçta 1 gol ve 4 asist ve Nelsson’un da 33 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans göstermesi, bu oyuncuların hem hücum ve hem de savunma anlamında takımdaki yerlerinin önemli olduklarını gösterdiler.

MAAŞLARINA ZAMN YAPILMIŞTI
Sacha Boey 2021 yılında Galatasaray'a Rennes'den 1.1 milyon euroya transfer edilmiş ve Fransız sağ bekle 2025'e kadar sözleşme yapılmıştı. Aynı yıl Kopenhag'dan 7 milyon euroya alınan Victor Nelsson'un 2026 yılında bitecek sözleşmesindeki maaşı geçtiğimiz yılın son aylarında 900 bin eurodan 1.3 milyon euroya yükseltilmişti.

NELSSON VE BOEY’E TALİP ÇOK
Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre; İngiltere'de yapılan transfer çalışmalarının yanı sıra Sacha Boey ve Victor Nelsson'u isteyen kulüplerle de görüşüldüğü kaydedildi. Romano'nun verdiği bilgiye göre Galatasaraylı yöneticilerin Boey ve Nelsson için 25 milyon eurodan aşağıda gelecek teklifleri kabul etmeyeceği ifade edildi.

ZANİOLO AVRUPA’YA ÇOK CAZİP
Öte yandan Nicolo Zaniolo'yu isteyen ekiplerinin de olduğu belirtilirken 35 milyon euroluk serbest kalma maddesi nedeniyle bu transferin Avrupa kulüplerine cazip geldiği vurgulandı. Transferin gerçekleşmesi halinde Sarı Kırmızılı kulübün kasası ciddi bir şekilde dolacak.

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