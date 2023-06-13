Galatasaray'ın yıldızlarına İngiltere kancası. Sarı Kırmızılıların kapısını çalacaklar

2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması devam ediyor. Gelecek ve gidecek oyuncular konusunda yoğun mesai harcayan Sarı-Kırmızılılar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedeflediği için takımın iskeletini bozmak istemiyor.

NELSSON'A TOTTENHAM TALİP

Akşam'ın haberine göre; Ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euro bedelle transfer edilen Zaniolo ve 2021-2022 sezonu öncesi Kopenhag'dan 7 milyon euroya alınan Nelsson'a Premier Lig ekiplerinden Tottenham talip oldu.

İTALYANLAR ZANİOLO'NUN PEŞİNDE

Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a transfer olduktan sonra gösterdiği performansla Milan ve Juventus'un takip listesine girdi. Nelsson'un en istekli alıcısı ise İspanyol ekibi Sevilla olsa da Danimarkalı yıldızla Atalanta ve Borussia Dortmund da ilgileniyor. Kısa bir zaman önce Tottenham'ın başına gelen Teknik Direktör Ange Postecoglou, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için Zaniolo ve Nelsson'u istediği belirtildi.

Bu sezon Nelsson, 35 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans gösterirken, Zaniolo ise 11 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.