Galatasaray'ın yıldızlarına İngiltere kancası. Sarı Kırmızılıların kapısını çalacaklar

Sezonu şampiyon bitiren Galatasaray, sezona Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden dolayı kadro planlamasını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar'ın yıldızlarına bir yandan teklifler gelmeye başladı.

Galatasaray'ın yıldızlarına İngiltere kancası. Sarı Kırmızılıların kapısını çalacaklar

2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması devam ediyor. Gelecek ve gidecek oyuncular konusunda yoğun mesai harcayan Sarı-Kırmızılılar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedeflediği için takımın iskeletini bozmak istemiyor.

NELSSON'A TOTTENHAM TALİP
Akşam'ın haberine göre; Ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euro bedelle transfer edilen Zaniolo ve 2021-2022 sezonu öncesi Kopenhag'dan 7 milyon euroya alınan Nelsson'a Premier Lig ekiplerinden Tottenham talip oldu.

İTALYANLAR ZANİOLO'NUN PEŞİNDE
Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a transfer olduktan sonra gösterdiği performansla Milan ve Juventus'un takip listesine girdi. Nelsson'un en istekli alıcısı ise İspanyol ekibi Sevilla olsa da Danimarkalı yıldızla Atalanta ve Borussia Dortmund da ilgileniyor. Kısa bir zaman önce Tottenham'ın başına gelen Teknik Direktör Ange Postecoglou, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için Zaniolo ve Nelsson'u istediği belirtildi.

Bu sezon Nelsson, 35 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans gösterirken, Zaniolo ise 11 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

Öne Çıkanlar
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Son Haberler
Kahramanmaraş'ta deprem Güncel
Kahramanmaraş'ta deprem
Mahsun Kırmızıgül'ün film davasında karar çıktı Magazin
Mahsun Kırmızıgül'ün film davasında karar çıktı
İstanbul'da utandıran Şampiyonlar Ligi finali: İngiliz basını manşetleri böyle çıktı Spor
İstanbul'da utandıran Şampiyonlar Ligi finali: İngiliz basını manşetleri böyle çıktı
Çin ülkedeki son Hintli gazetecinin sınırlarını terk etmesini istedi Dünya
Çin ülkedeki son Hintli gazetecinin sınırlarını terk etmesini istedi
Mağazada yaptığı hırsızlığa çocuğu alet etti Güncel
Mağazada yaptığı hırsızlığa çocuğu alet etti
FETÖ üyesi oldukları öne sürülen 6 kişi Yunan adalarına kaçarken yakalandı Güncel
FETÖ üyesi oldukları öne sürülen 6 kişi Yunan adalarına kaçarken yakalandı
Renault'un zamlı fiyat listesi belli oldu. En ucuz otomobilin fiyatı bakın ne kadar Teknoloji - Otomotiv
Renault'un zamlı fiyat listesi belli oldu. En ucuz otomobilin fiyatı bakın ne kadar