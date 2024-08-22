Galatasaray'ın Zaha için istediği bonservis belli oldu

Kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam etmek istemeyen ve transfer görüşmeleri yapan Wilfried Zaha'ya bir talip daha çıktı.

WOLVERHAMPTON İLGİLENİYOR

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Pedro Neto'yu 60 milyon euro'ya Chelsea'ye gönderen Wolverhampton, oyuncunun boşluğunu Zaha ile doldurmak istiyor.

Haberin devamında İngiliz ekibinin, Zaha'yı sezon sonuna kadar kiralamak istediği yazıldı.

Wolverhampton'ın çalıştırıcısı Gary O'Neil'in, Zaha'nın büyük bir hayranı olduğu ve bu transferi çok istediği iddia edildi.

Ayrıca Zaha'ya Crystal Palace'ın da ilgisinin devam ettiği kaydedildi.

Son olarak ise Galatasaray'ın Zaha'yı satmak için yaklaşık 9 milyon sterlin istediği ve bir sezonluk kiralama görüşmelerinin sürdüğü aktarıldı.