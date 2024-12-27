Galatasaray’ın Zaha’dan kurtulması için sürpriz ihtimal ortaya çıktı

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Galatasaray’ın Zaha’dan kurtulması için sürpriz ihtimal ortaya çıktı

Galatasaray’ın Lyon’a kiraladığı Zaha’nın takımdan ayrılma ihtimali bulunurken sarı kırmızılılar tecrübeli oyuncuyu kesinlikle kadroda düşünmüyor. Galatasaray’ın Zaha’dan kurtulması için sürpriz bir ihtimal ortaya çıktı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Wilfried Zaha'nın yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini koruyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, DHA'ya verdiği röportajda Wilfried Zaha'nın devre arasında takıma dönme ihtimalinin olmadığını söylemişti. Buruk açıklamasında, "Zaha'nın şu anda dönme ihtimali yok. Kiralık verdik zaten. Sezon bittiği zaman dönecek." ifadelerini kullandı. Lyon'da beklentilerin uzağında kalan Zaha için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan haberde MLS takımlarının Wilfried Zaha'yı transfer hedefi olarak belirlediği ifade edildi.

Haberde, tecrübeli oyuncunun Premier Lig'e geri dönme ihtimalinin bu sezon FIFA kuralları nedeniyle mümkün olmadığına dikkat çekildi. Zaha, geçtiğimiz hafta eski takımı Crystal Palace'ın Arsenal'la oynadığı maçı izlemeye gitmiş ve transfer söylentileri çıkmıştı.

Zaha'nın maaşıyla ilgili anlaşma olması halinde Galatasaray'ın transfere engel olma ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi. Bu sezon Lyon'da 7 maçta forma giyen Wilfried Zaha bir asist kaydetti.

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