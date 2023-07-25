Galatasaray'ın Zalgiris maçı 11'i belli oldu

Zalgiris: Gertmonas, Fofana, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Yunus, Kerem, Zaniolo, Barış Alper
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Zalgiris ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
Zalgiris: Gertmonas, Fofana, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Yunus, Kerem, Zaniolo, Barış Alper