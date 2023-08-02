Galatasaray'ın Zalgiris Vilnius 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Litvanya'nın Zalgiris Vilnius takımıyla Rams Park’ta karşı karşıya gelecek.

İlk maçtan 2-2’lik skorla ayrılan temsilcimize tur için mutlaka galibiyet gerekiyor.

Teknik direktör Okan Buruk, dün düzenlediği basın toplantısında, "İlk maçtaki ortam, sentetik saha oyunumuzu olumsuz etkilese de ikinci maç için avantajlı bir skorla döndük. Şu andaki tek hedefimiz bu turu geçmek. Genel olarak Galatasaray kalitesi, oyun anlayışı ve performansı var. Yeniden seyircimizle buluşacağız. Onların isteklerini biliyoruz. Puan yarışında Türkiye'nin Avrupa'da takımların göstereceği performansa ne kadar ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Bu anlamda çok fazla gerekçe var. Takım olarak hazırız. Yarın turu geçen taraf olmak istiyoruz" ifadelerin kullandı.

Bu akşam Rams Park'ta oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak Galatasaray-Zalgiris Vilnius Şampiyonlar Ligi maçı D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'da canlı yayınlanacak. Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma öncesi teknik direktör Okan Buruk sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

Sarı kırmızılı takımın sahaya şu kadroyla çıkması bekleniyor:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo, Mertens, Kerem, Bakambu.