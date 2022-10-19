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Galatasaray'ın kupada ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3.eleme turunda Kastamonuspor ile karşılaşıyor. İşte 11'ler...

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 20:07
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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'a karşı ilk 11'i belli oldu

Galatasaray'ın kupada ilk 11'i belli oldu
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Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Emin, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Yusuf, Seferovic, Gomis.

Kastamonuspor (Muhtemel): Eray, Oğuzhan, Erman, Faruk Öcal, Şaban, Ramazan, Ömer Faruk, Mehmet Bektaş, Berkan, Mustafa Çaylı, Ergin Keleş

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