Galatasaray'ın kupada ilk 11'i belli oldu

Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Emin, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Yusuf, Seferovic, Gomis.
Kastamonuspor (Muhtemel): Eray, Oğuzhan, Erman, Faruk Öcal, Şaban, Ramazan, Ömer Faruk, Mehmet Bektaş, Berkan, Mustafa Çaylı, Ergin Keleş
Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Emin, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Yusuf, Seferovic, Gomis.
Kastamonuspor (Muhtemel): Eray, Oğuzhan, Erman, Faruk Öcal, Şaban, Ramazan, Ömer Faruk, Mehmet Bektaş, Berkan, Mustafa Çaylı, Ergin Keleş
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