Galatasaray'la anılıyordu transfer çalımı an meselesi! Yıldız futbolcu için devreye girildi

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da peşinde olduğu Trabzonspor'un yıldız futbolcu Eren Elmalı için devreye girdi.

FENERBAHÇE EREN ELMALI İÇİN DEVREDE

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Trabzonspor'un milli futbolcusu Eren Elmalı'yı gündemine aldı.

Sarı lacivertlilerin transfer için bordo mavililerle görüşmelere başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin, 24 yaşındaki oyuncu hakkında Trabzonspor'dan bilgi aldığı ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

GALATASARAY'LA İSMİ ANILIYORDU

Öte yandan Eren Elmalı'nın ismi geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile de anılmıştı.

Trabzonspor'da bu sezon 21 maçta süre bulan Erem Elmalı, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.