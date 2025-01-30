Galatasaray'la anılıyordu transfer çalımı an meselesi! Yıldız futbolcu için devreye girildi

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Galatasaray'la anılıyordu transfer çalımı an meselesi! Yıldız futbolcu için devreye girildi

Trendyol Süper Lig'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da gündeminde olan 24 yaşındaki futbolcunun şartlarını kulübü Trabzonspor'a sorduğu belirtildi.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da peşinde olduğu Trabzonspor'un yıldız futbolcu Eren Elmalı için devreye girdi.

FENERBAHÇE EREN ELMALI İÇİN DEVREDE

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Trabzonspor'un milli futbolcusu Eren Elmalı'yı gündemine aldı.

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Sarı lacivertlilerin transfer için bordo mavililerle görüşmelere başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin, 24 yaşındaki oyuncu hakkında Trabzonspor'dan bilgi aldığı ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

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GALATASARAY'LA İSMİ ANILIYORDU

Öte yandan Eren Elmalı'nın ismi geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile de anılmıştı.

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Trabzonspor'da bu sezon 21 maçta süre bulan Erem Elmalı, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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