31 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'u sabote eden futbolcular kim? Olay sözler

Okan Buruk'u sabote eden futbolcular kim? Olay sözler

Galatasaray'ın eski futbolcusu Engin Baytar olay yaratacak bir iddiada bulundu

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 19:37
Takip Et

Galatasaray'la ilgili bomba iddia

Okan Buruk'u sabote eden futbolcular kim? Olay sözler
+
Aa
-

Galatasaray'ın eski futbolcusu Engin Baytar, teknik direktör Okan Buruk'la ilgili olay yaratacak bir iddiada bulundu.

Baytar şunları söyledi:

"Bazı futbolcular hocanın yüzüne gülüyor ancak arkasından iş çeviriyor. Bazı isimler takımı sabote ediyor. İsimlerini verirsem yer yerinden oynar." 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
1
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
2
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
3
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
4
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
5
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
6
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
7
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Malatya'da parka terk edilen bebeğin anne ve babası gözaltına alındı
﻿Malatya'da parka terk edilen bebeğin anne ve babası gözaltına alındı
﻿Malatya'da parka terk edilen bebeğin anne ve babası gözaltına alındı
﻿İzmir Bergama’da orman yangını
﻿İzmir Bergama’da orman yangını
﻿İzmir Bergama’da orman yangını
﻿Son dakika. Bartın'daki maden faciasına ilişkin 5 kişi tutuklandı
﻿Son dakika. Bartın'daki maden faciasına ilişkin 5 kişi tutuklandı
﻿Son dakika. Bartın'daki maden faciasına ilişkin 5 kişi tutuklandı
﻿Siirt'te 15 gün süreyle eylem yasak
﻿Siirt'te 15 gün süreyle eylem yasak
﻿Siirt'te 15 gün süreyle eylem yasak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.