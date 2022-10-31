Okan Buruk'u sabote eden futbolcular kim? Olay sözler

Galatasaray'ın eski futbolcusu Engin Baytar, teknik direktör Okan Buruk'la ilgili olay yaratacak bir iddiada bulundu.

Baytar şunları söyledi:

"Bazı futbolcular hocanın yüzüne gülüyor ancak arkasından iş çeviriyor. Bazı isimler takımı sabote ediyor. İsimlerini verirsem yer yerinden oynar."