Okan Buruk'u sabote eden futbolcular kim? Olay sözler

Galatasaray'ın eski futbolcusu Engin Baytar, teknik direktör Okan Buruk'la ilgili olay yaratacak bir iddiada bulundu.
Baytar şunları söyledi:
"Bazı futbolcular hocanın yüzüne gülüyor ancak arkasından iş çeviriyor. Bazı isimler takımı sabote ediyor. İsimlerini verirsem yer yerinden oynar."
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