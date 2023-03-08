Çarşı Grubu Galatasaraylı depremzedenin kalbini fethetti

Beşiktaş'ın Çarşı grubu deprem bölgesine yaptığı yardımlarla gündem olurken Galatasaraylı bir depremzedenin sözleri sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

Galatasaraylı depremzede "Burada her şeyi yapan Çarşı grubu. Allah onlardan razı olsun.

Hakikaten halkın takımıymış. Ben Galatasaraylıyım ama halkın takımı Beşiktaşmış. Yürekten sevgiler diliyorum" sözleriyle Çarşı'nın deprem bölgesindeki yardımları için teşekkür ett.

HATAY'A DESTEĞE GİTMİŞLERDİ

Beşiktaş Çarşı grubu, deprem bölgesindeki yağmacılara engel olmak amacıyla geçtiğimiz günlerde Hatay'a gitti. Beşiktaş sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuştu; "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin ardından depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için AFAD’ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Kulübümüzün çağrılarına binlerce taraftarımız ve vatandaşımız, Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi’ne gönderdikleri hayati öneme sahip ihtiyaç malzemeleriyle cevap vermeye devam ediyor. Vodafone Park’ta toplanan 120 taraftarımız, depremzedelere destek olmak ve sıcak yemek dağıtmak amacıyla aşevi için gerekli malzemelerle birlikte otobüslerle Hatay’a yola çıktılar."

OYUNCAK HAREKETİNİ DÜNYA KONUŞTU

Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Antalyaspor ile Dolmabahçe'de karşılaşan Beşiktaş'ta tribünde yer alan siyah-beyazlı taraftarlar, depremzede çocuklar adına sahaya oyuncak atmıştı.

Bu anlar dünya basınında büyük bir yankı uyandırdı.

Dünyada uluslararası alanda yayın yapan medya kuruluşları, etkinlik sırasındaki fotoğrafları paylaşarak kampanyanın önemine dikkat çekti.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü’nün Instagram hesabındaki paylaşım ise 24 milyon izlenmeye ulaştı.