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Leo Dubois'ten flaş şampiyonluk açıklaması. Kulüp dergisine konuştu

Galatasaray'da Leo Dubois, sezonla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 16:26
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Galatasaray'lı Dubois sezon için konuştu

Leo Dubois'ten flaş şampiyonluk açıklaması. Kulüp dergisine konuştu
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Galatasaray'ın Dünya klasmanında bir takım olduğunu dile getiren Dubois, "Bana sunulan projeden çok etkilendim ve buraya kupalar kazanmak için geldim" ifadesini kullandı.

"ŞAMPİYON OLABİLİRİZ"
Sezon başından beri savunmanın sağında ve solunda forma giyen Fransız oyuncu, bölge ayrımı yapmadığını belirtti.
28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın takımdaki her oyuncuya ihtiyacı olduğunu kaydetti. Leo Dubois son olarak, sarı kırmızılıların yakaladığı galibiyet serisine de değindi.
Son dönemdeki performanslarından övgüyle bahseden Fransız futbolcu, "Böyle devam edersek şampiyon olabiliriz" dedi.

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