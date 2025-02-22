Galatasaraylı Efe Akman'ın aldığı maaş şoke etti!

Eski Galatasaraylı futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu olan Efe Akman futboluyla değil maaşıyla gündeme geldi. Galatasaray altyapısından yetişen Akman'ın 420 bin euro maaş aldığının ortaya çıkması gündem yarattı.

AZ ALKMAAR OYUNCULARINI GEÇTİ

Okan Buruk tarafından genellikle maçların son anlarında forma şansı verilen Efe Akman bu sezon 8 maçta 152 dakika oynarken skor katkısı veremedi. Akman'ın aldığı maaşın Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi'nden eleyen ve genç oyunculardan oluşan AZ Alkmaar kadrosunun çoğundan fazla olduğu dikkat çekti.