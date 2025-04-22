Galatasaraylı eski futbolcular Cizre'de dostluk maçı yaptı

Cizre Kaymakamlığı ve Galatasaraylı Sporcular Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında Galatasaray'da bir dönem forma giyen Mert Korkmaz, Hasan Kabze, Cihan Haspolatlı, Altan Aksoy, Orkun Uşak ve Murat Aksoy, Cizre Hamit Özalp Stadı'nda gençlerle bir araya geldi.

KAZANAN DOSTLUK OLDU

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ve eski futbolcular, Cizreli gençlerle ve sporcularla dostluk maçı yaptı. Maçı, dernek başkanı Levent Nazifoğlu ile derneğin yönetim kurulu üyeleri Mecit Çetinkaya ve Yalçın Kaya ile gençler ve vatandaşlar izledi.

Sarı-kırmızılılar ve gençlerden oluşan karma iki takımın karşılaştığı maç, renkli görüntülere de sahne oldu. Maçı tribünden izleyenler hem Galatarasay hem de Cizreli sporcular ve gençler için tezahüratta bulundu.

İki devre halinde yaklaşık 45 dakika süren maçın kazananı "dostluk" oldu.