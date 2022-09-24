Jorge Jesus, Arda Güler'i egosu yüzünden oynatmıyor. Ümit Karan'dan flaş sözler

2. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'u çalıştıran Galatasaray'ın unutulmaz golcüsü Ümit Karan, Fenerbahçe'de Arda Güler'in oynatılmamasını eleştirdi. Sabah'a konuşan Ümit Karan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

GALATASARAY EN İYİSİ

"Geçen sene neredeyse hiç oyuncu almayıp bu sene bu kadar yıldız alınmasını enteresan buldum. Ama kaliteli isimler, Galatasaray şu an kadro anlamında ligin en iyi takımı durumunda. Icardi ne verir onu tam bilemedim, son 15 dakikada oyuna girdi, biraz izlemek lazım."

EGODAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL

"Arda'nın süre almaması tamamen teknik direktör Jesus'un egosu, başka bir şey değil. Performansı belli, ben olsam direkt oynatırım Arda'yı. Yakında Fenerbahçe başını taşlara vurur. Birisi 5 milyonu yatırıp alır."

Kulübün yapısı çok doğru ve düzgün yönetiliyor. Ödemeler asla aksamaz, 1 dakika bile gecikmez. 2. Lig'de ama bence çok daha üst liglerde olması lazım. Özellikle stadımız açıldıktan sonra kulüp yapısı olarak, tesis olarak, stat olarak üst liglerde olması gerektiğini düşündüğüm kulüplerden bir tanesi.

"Kerem'in 2. Lig'den direkt Süper Lig'e gelmesi, orada oynayan futbolcuları da heveslendiriyor. Erzincan bir futbolcu için harika bir yer. İstanbul gibi değil, tamamen Futbol odaklı yaşayabileceğin bir yer. Muhammed Demirci geçen sene bizden çıkış yaptı, Beşiktaş'ta yapamadığı çıkışı Erzincan'da yaptı. Özellikle genç, kendini göstermek isteyen, çıkış yapmak isteyen futbolcular için doğru adres."