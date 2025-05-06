Galatasaraylı eski yönetici Bülent Tulun'dan taraftarları heyecanlandıran transfer açıklaması!

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Galatasaraylı eski yönetici Bülent Tulun'dan taraftarları heyecanlandıran transfer açıklaması!

Sezon sonunda Fernando Muslera ile yollarını ayıracak olan Galatasaray'da bu bölge için yıldız bir transfer yapılması planlanıyor. Birçok isim gündeme gelirken son olarak sarı-kırmızılıların eski yöneticisi Bülent Tulun'dan flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da yönetim hız kesmeden önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı. 14 yıldır kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, Cimbom'da bu bölgeye transfer edilmek istenen isimler de ortaya çıktı.

BÜLENT TULUN'DAN GALATASARAY İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI

Radyospor'da canlı yayına katılan eski Galatasaray'ın eski yönetici Bülent Tulun, sarı-kırmızılı yönetimin kaleci transferi için hedefindeki isimleri şu sözlerle açıkladı; "Galatasaray, Muslera sonrası çok önemli bir uluslararası kaleci getirmeyi planlıyor. Alisson Becker ve Ederson'dan bir tanesi öncelikli olarak düşünülüyor. Bu gelişmeyi duydum. Bu iki kaleciden bir tanesini Galatasaray transfer edebilir. Olma olasılığı çok uzak değil."

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VICTOR OSIMHEN SÖZLERİ

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinin bitmesine kısa bir süre kalan Victor Osimhen için de konuşan Tulun, Galatasaray taraftarlarına bu konu hakkında bir müjde verdi.

Tecrübeli futbol adamı Osimhen'in geleceğiyle ilgili, "Her şey hazır. Artık karar Osimhen'in... Yönetim, Osimhen'e en azından bir sene daha bizimle kal, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olalım, istersen bir sonraki yıl, Premier Lig'e ya da bir başka büyük lige yine transfer yaparsın diyor. Osimhen'in Suudi Arabistan'dan gelen teklife 'evet' diyeceğini sanmıyorum. Paraya göre hareket etmiyor. Bence Galatasaray'da kalma olasılığı yüksek. Mutluluğu yüzünden okunuyor. Lider ve koruyucu vasıflı." ifadelerini kullandı.

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