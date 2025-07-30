Galatasaraylı futbolcudan Fenerbahçe'nin yeni transferine mesaj var

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın ardından Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın Portekizli sağ beki Nelson Semedo'yu da kadrosuna kattığını duyurdu.

31 yaşındaki sağ bek oyuncusu sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a geliyor.

Transferin resmileşmesinin ardından Galatasaray'ın başarılı orta sahası Mario Lemina'dan eski takım arkadaşı Nelson Semedo'ya başarı mesajı geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Lemina, "İki yıl boyunca aynı takımın formasını giyip, aynı sahayı paylaştık. Her buluştuğumuzda birbirimizi anlayıp, beraber çözümler aradık. Şimdi ise birbirimize karşı mücadele edeceğiz. Dünyanın en büyük derbilerinden birinde karşı karşıya geleceğimizi hiç düşünmezdim. Ama durum bu. Sana duyduğum tüm sevgi ve saygı bir yana, artık kazanmak için daha fazlasını yapacağım. Çünkü hayatımı Galatasaray’a adadım. Seni seviyorum, kardeşim" ifadelerini kullandı.

İki isim Wolverhampton'da birlikte forma giymişti.

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