Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu kutladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu kutladı

Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından büyük bir coşku yaşadı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kalan 25. şampiyonluğunu ilan etti.

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından da sarı-kırmızılı futbolcular büyük bir coşku yaşadı. Giydikleri 5 yıldızlı tişörtlerle sahaya giren oyuncular, bayraklarla tribünleri selamladı. Ardından saha içine kurulan platforma çıkan Galatasaraylı futbolcular, DJ eşliğinde marşlar ve şarkılar söyledi. Bu anlarda oyuncuların aileleri de kendilerine eşlik etti.

5 YILDIZLI PANKARTLAR AÇILDI

Saha içindeki led ekranlardan Aslan görselleri ve 5 yıldızlı Galatasaray logoları yansıtılırken, stadın üst tarafında da 25 yazılı ve üzerinde 5 yıldız olan pankart açıldı.

aw457800-30.jpg

aw457800-04.jpg

Son Haberler
Osimhen o taraftarla buluştu, oyun havası oynadı
Osimhen o taraftarla buluştu, oyun havası oynadı
Polis memuru tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Polis memuru tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Galatasaray'ın hedefinde Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mourinho var: Kaderinizden kaçamazsınız
Galatasaray'ın hedefinde Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mourinho var: Kaderinizden kaçamazsınız
Şampiyonluk kutlaması felakete döndü! Araç alev alev yandı
Şampiyonluk kutlaması felakete döndü! Araç alev alev yandı
Dalgalı denize giren genç boğularak hayatını kaybetti
Dalgalı denize giren genç boğularak hayatını kaybetti