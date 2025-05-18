Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu kutladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kalan 25. şampiyonluğunu ilan etti.

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından da sarı-kırmızılı futbolcular büyük bir coşku yaşadı. Giydikleri 5 yıldızlı tişörtlerle sahaya giren oyuncular, bayraklarla tribünleri selamladı. Ardından saha içine kurulan platforma çıkan Galatasaraylı futbolcular, DJ eşliğinde marşlar ve şarkılar söyledi. Bu anlarda oyuncuların aileleri de kendilerine eşlik etti.

5 YILDIZLI PANKARTLAR AÇILDI

Saha içindeki led ekranlardan Aslan görselleri ve 5 yıldızlı Galatasaray logoları yansıtılırken, stadın üst tarafında da 25 yazılı ve üzerinde 5 yıldız olan pankart açıldı.