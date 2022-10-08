Galatasaray parkede kaybetti. Futbol takımı izledi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Galatasaray Nef'i İstanbul'da 72-70 mağlup etti.

Galatasaray Nef, ligde 2. maçını da kaybetti. Pınar Karşıyaka ise 2. galibiyetini elde etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağ3) ile futbolcular Fernando Muslera (sağ5), Juan Mata (sağ7), Lucas Torreira (sağ6), Leo Dubois (sağ2), Sacha Boey (sol3), Barış Alper Yılmaz(2.sırada solda), Yusuf Demir (2.sırada sağ4), Milot Rashica (sol4) ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur (sağ4) saha kenarından izledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de karşılaşmayı takip etti.