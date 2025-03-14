Galatasaraylı Günay Güvenç’in cezası belli oldu: PFDK açıkladı

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Galatasaraylı Günay Güvenç’in cezası belli oldu: PFDK açıkladı

Galatasaray’ın Alanyaspor’u mağlup ettiği maçın devre arasında kırmızı kart gören Günay Güvenç2in cezası belli oldu. PFDK, sarı kırmızılıların yedek kalecisine 1 maç ceza verdi.

Alanyaspor maçında kırmızı kart gören ve PFDK'ye sevk edilen Galatasaray kalecisi Günay Güvenç için karar çıktı.

Günay Güvenç için PFDK'den yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. sporcusu GÜNAY GÜVENÇ’in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.

Galatasaray’ın yedek kalecisi Günay, Alanyapsor maçının devre arasında hakemle yaşadığı tartışma sonrası kırmızı kart görerek maçın kalanını tribünden takip etmişti. Günay ile hakem arasında geçen tartışma günlerce gündemden düşmemişti.

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