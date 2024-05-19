Galatasaraylı küçük taraftardan olay gönderme: 12 yaşındayım 6. şampiyonluğumu göreceğim

Trendyol Süper Lig’in 37. Haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe’den bir puan alması halinde 24. Şampiyonluğunu ilan edecek.

Saat 19.00’da RAMS Park’ta oynanacak olan bu kritik maç öncesi Galatasaray taraftarı stada akın etti.

Karşılaşma öncesi Yeniçağ’a konuşan taraftarlar galibiyet için emin olduklarını belirtirken 12 yaşındaki bir taraftarın söylediği sözler olay oldu.

Küçük çocuk derbi hakkında düşüncelerinin sorulması üzerine “12 yaşımda ve 6. Şampiyonluğumu göreceğim ve 7-0 biteceğini düşünüyorum” dedi.

Genç taraftarın bu sözlerini çevresindeki taraftarlar dakikalarca alkışladı