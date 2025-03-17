Galatasaraylı Lemina'dan "Fener ağlama"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray'ın Gabonlu oyuncusu Mario Lemina Samsunspor maçının ardından Fenerbahçe'ye laf attı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında iki puan kaybetmesi Galatasaray cephesinde mutlulukla karşılanırken sarı-kırmızılı futbolcu Mario Lemina'nın karşılaşma sonrasında Fenerbahçelileri kızdıracak bir videosu ortaya çıktı.

"FENER AĞLAMA"

Lemina, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçın ardından bir arkadaşının kendisine sorduğu "Belki maçla ilgili bir şeyler söylemek istersin?" sorusuna iki kelimeyle "Fener ağlama" yanıtı verdi. Lemina devre arasında yeniden Galatasaray'a dönmüş ve Fenerbahçe maçında gösterdiği performans ile sarı kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni almıştı.

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