Galatasaraylı Lucas Torreira'nın yanındaki gizemli kadının kim olduğu ortaya çıktı! Birlikte görüntülenmişlerdi

Galatasaraylı Lucas Torreira, geçen aylarda ünlü oyuncu Devrim Özkan ile yollarını ayırmıştı. Ünlü futbolcu, Nişantaşı'nda bir kadınla görüntülenmiş Torreira'nın yanındaki gizemli kadın bakın kim çıktı.

EVLİLİK BEKLENİRKEN AYRILMIŞLARDI

Lucas Torreira, Devrim Özkan çiftinden evlilik haberi beklenirken ikiliden ayrılık haberi gelmişti. Torreira, Nişantaşı’nda Fransız moda tasarımcısı Essin Baris ile görüntülendi. Ünlü oyuncu ile ilişkisini sonlandıran Torreira, gizemli kadınla görüntü vermemek için her şeyi yapmıştı.

“KIZ ARKADAŞIMIZ”

Magazin muhabirlerini fark eden ikili, hızla farklı yönlere doğru uzaklaştı. Torreira’nın şoförüne yöneltilen “Yeni sevgilisi mi?” sorusuna ise yalnızca “Kız arkadaşımız” yanıtı verildi.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Nişantaşı’nda ünlü futbolcu Lucas Torreira ile görüntülen gizemli kadının Essin Baris olduğu ortaya çıktı.

ESSİN BARİS KİMDİR?

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira ile geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda görüntülenen Essin Baris’in kim olduğu merak konusu olmuştu. İşte Essin Baris kimdir, mesleği ne? İşte tüm merak edilenler…

Özgün tarzı ve yenilikçi çizgileriyle tüm dikkatleri üzerineçeken Essin Baris, hem tasarımlarıyla hem de özel hayatıyla gündemden düşmezken bu kez ünlü futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı ilişkiyle gündem oldu. Paris’te dünyaya gelen Baris, çocukluk ve gençlik yıllarını Fransa’da geçirdi. Fransa’nın estetik anlayışıyla büyüyen genç tasarımcı, kısa sürede kendine has stilini oluşturdu.