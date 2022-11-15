﻿Dries Mertens: Yakında görüşmek üzere

Belçika Milli Takımı formasıyla Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Dries Mertens, sarı kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.

Mertens, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kulüpteki ilk aylarım inanılmazdı. Daha iyi bir karşılama dileyemezdim. Taraftar ve atmosfer tarif edilemez. Yakında görüşmek üzere..."