﻿Dries Mertens: Yakında görüşmek üzere

Belçika Milli Takımı formasıyla Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Dries Mertens, sarı kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.
Mertens, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kulüpteki ilk aylarım inanılmazdı. Daha iyi bir karşılama dileyemezdim. Taraftar ve atmosfer tarif edilemez. Yakında görüşmek üzere..."
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