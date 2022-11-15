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Dries Mertens: Yakında görüşmek üzere

Galatasaray'ın Belçikalı oyuncusu Dries Mertens, sarı kırmızılı taraftarlara mesaj yolladı

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 06:45
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Galatasaraylı Mertens'den taraftarlara mesaj

Dries Mertens: Yakında görüşmek üzere
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Belçika Milli Takımı formasıyla Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Dries Mertens, sarı kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.

Mertens, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kulüpteki ilk aylarım inanılmazdı. Daha iyi bir karşılama dileyemezdim. Taraftar ve atmosfer tarif edilemez. Yakında görüşmek üzere..."

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