Galatasaraylı oyuncu etkisi! Selçuk İnan muradına ulaştı

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti.

Tedavisi süren Ahmet Oğuz, milli takımlarından henüz dönmeyen Dijksteel ve Show’un olmadığı antrenmanda Parma'dan transfer edilen Macar stoper Botond Balogh ise yer aldı. Balogh, idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE'Yİ ARKADAŞLARIMA SORDUM"

Serie A'da keyifli bir süreç geçirdiğini belirten 23 yaşındaki oyuncu, "İtalya ligi dünyanın en iyi liglerinden biri. 6 yıl Serie A'da oynamak benim için çok büyük bir keyif oldu" dedi.

Transferden önce Galatasaray'ın eski futbolcusu Roland Sallai'yle görüştüğünü aktaran Balogh, "Buranın nasıl bir lig olduğunu, gelmeden önce Türkiye'de oynayan arkadaşlarıma da sordum. Galatasaray’da oynayan arkadaşım Sallai’ye de sordum. Onlar buranın iyi, tempolu bir lig olduğunu ve hayatta herkesin bir kere buradaki lig ortamını tecrübe etmesi gerektiğini söylediler" diye konuştu.

"SAHADA YÜZDE 120'Mİ VERECEĞİM"

"3-4 gündür buradayım. Beni çok sıcak karşıladılar. Hep iyi davrandılar" diyen Botond Balogh, "Bu sezon için ana hedefim takıma elimden geldiğince yardım etmek. Taraftarımız için de şunu söyleyebilirim; belki bu konuda eleştirilebilirim ama sahada yüzde 120’mi vereceğim ve onları onlar için elinden geleni yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"SELÇUK İNAN BENİ YARIM SAATTE İKNA ETTİ"

Transfer sürecinin çok hızlı geliştiğini anlatan Balogh, şunları söyledi:

"Transfer sürecim yaklaşık 2 gün sürdü. Her şeyin çok hızlı geliştiğini söyleyebilirim. Hocayla (Selçuk İnan) telefonda görüştük, yaklaşık yarım saat kadar ve beni çok hızlı bir şekilde ikna etti. Buraya gelmeden önce son maçın özetini izledim. Hem takımı hem de taraftarları çok iyi gördüm. Özellikle taraftar harika. Maalesef bu hafta deplasmanda olduğumuz için beraber olamayacağız. Ama onlarla en kısa sürede tanışmak için can atıyorum."