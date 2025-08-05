Galatasaraylı oyuncu Fransa yolcusu! Anlaşma detayları resmen açıklandı

Galatasaray Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski'nin zorunlu satın alma opsiyonu içeren Rennes'e 1+1 yıllık kiralık transferiyle ilgili anlaşma detaylarını duyurdu.

RENNES'DEN 5.5 MİLYON EURO KİRALAMA ÜCRETİ

Yapılan anlaşmaya göre, Rennes 2025/26 ve 2026/27 sezonları için Galatasaray'a toplam 5.5 milyon Euro geçici transfer bedeli ödeyecek.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Zorunlu satın alma maddesinin devreye girmesi durumunda ise Fransız temsilcisi, 2027/28 sezonu için 5.7 milyon Euro tutarında bonservis bedeli ödeyerek oyuncuyu kalıcı olarak renklerine bağlayacak.

ANLAŞMADA BONUS MADDELERİ DE YER ALIYOR

Taraflar arasındaki anlaşmada ayrıca, 2027/28 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere performansa bağlı 1.3 milyon Euro’yu aşmayacak şekilde bonus ödemesi de yer alıyor.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Przemysław Adam Frankowski’nin, 2025/2026 futbol sezonu dahil olmak üzere 1+1 yıl uzatma opsiyonlu geçici transferi ve 2026/2027 futbol sezonu sonunda zorunlu satın alma şartına bağlı olarak 2027/2028 futbol sezonu için kesin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Stade Rennais Football Club tarafından şirketimize;

2025/2026 futbol sezonu için 2.750.000 Euro, 2026/2027 futbol sezonu için 2.750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.

Zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle birlikte, Stade Rennais Football Club tarafından şirketimize ödenecek kesin transfer bedeli 5.700.000 Euro olacaktır.

Ayrıca, söz konusu anlaşmada 2027/2028 futbol sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere maksimum 1.300.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır."