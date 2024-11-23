Galatasaraylı oyuncular kazada hayatını kaybeden Yiğit’i unutmadı

Galatasaray kafilesi, Tottenham maçını izlemek için Bodrum'dan İstanbul'a giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yiğit Kurt'un mezarını ziyaret etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk "Cenazeye katılamamıştım, yurt dışındaydım. Galatasaray kulübü olarak çok üzgünüz. Ailesinin yanında olmak istedik. Galatasaray yolunda, Galatasaray için vefat etmiş bir isim. Galatasaraylılar her zaman Yiğit’i hatırlayacak. İnşallah galibiyet alırız ve onu ona hediye ederiz." ifadelerini kullandı.

KAZADA ÖLEN YİĞİT'İN KALBİ FENERBAHÇELİ MİNİK MUHAMMET NAKLEDİLDİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Serkan Kurt, Galatasaray Spor Okulu'nun futbolcusu oğlu Yiğit Kurt ile Galatasaray-Tottenham maçını izlemek için 7 Kasım'da İstanbul'a giderken, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobiliyle kaza yaptı. Serkan Kurt'un kullandığı otomobil, TIR'la çarpıştı. Kazada Yiğit Kurt hayatını kaybetti.

Yiğit'in kalbi Ankara'da doğuştan 'Hipoplastik sol kalp sendromu' (HLHS-sol kalp yetmezliği) tedavisi gören Fenerbahçe taraftarı Muhammed Berat Namlı'ya nakledildi. Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde 13 Kasım'da başarılı geçen operasyonun ardından Muhammed Berat'ın tedavisi devam ediyor. Galatasaraylı Yiğit'in Kurt'un kalbiyle hayata bağlanan Fenerbahçe hayranı Muhammed Berat, yoğun bakımda kontrol altında tutuluyor. Hemşire Ayşe Merve ile polis memuru Osman Namlı çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Muhammed Berat, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilecek.