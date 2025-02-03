"Galatasaraylı oyuncuların kartlarını temizlemesi ligimizin özeti!"

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"Galatasaraylı oyuncuların kartlarını temizlemesi ligimizin özeti!"

Gaziantep FK - Galatasaray maçının ardından yorumcu Erman Özgür sarı kırmızılı oyuncuların kart görmelerini eleştirdi.

Galatasaray zorlu Gaziantep deplasmanından üç puan çıkarırken Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakçı, Lukas Torreira ve Barış Alper Yılmaz sarı kart görerek Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştüler.

Yorumcu Erman Özgür bu durumu eleştirerek şunları söyledi: "Akıllı bir Galatasaray vardı. O kadar ciddi bir kalite farkı var ki tempo yapmazsan hem senden hem de hakemden istediğini alıyor. Galatasaraylı oyuncular diledikleri gibi Adana Demirspor maçı öncesinde sarı kartlarını temizlediler. Bunu ayarlayabilmeleri bile ligimizin özeti aslında. Görmeleri gereken zamanlarda kart görmeyip bugün gelip istedikleri anda kartları görebiliyorlar. Muslera'nın Abdülkerim'in Torreira'nın kartları normal değildi."

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