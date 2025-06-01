Galatasaraylı oyuncuya Alman kulübünden teklif

Galatasaraylı oyuncuya Alman kulübünden teklif

Werder Bremen sezon başında Galatasaray’dan kiraladığı Derrick Köhn’ün bonservisini almak için harekete geçti. Alman kulübü sarı-kırmızılılara 3 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Galatasaray’ın sezon başında Werder Bremen’e kiraladığı Derrick Köhn için Alman kulübünden teklif geldi.

Ertan Süzgün’ün haberine göre Werder Bremen, Derrick Köhn için Galatasaray’a bonuslarla beraber yaklaşık 3 milyon euroluk bir teklif yaptı. Satın alma opsiyonu 5 milyon euro olan Köhn için gelen teklif Galatasaray tarafından kabul edilmedi.

Haberde 26 yaşındaki Alman oyuncuya Werder Bremen dışında Almanya ve yurt dışından bazı takımların ilgisi olduğu belirtildi.

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan sol bek oyuncusu bu sezon Bundesliga’da 27 maçta 2 gol ve 2 asist yaptı.

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