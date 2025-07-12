Galatasaraylı Sarıkaya son yolcuğuna uğurlandı

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya son yolculuğuna uğurlandı. İsmail Sarıkaya'nın cenaze namazı öğle namazına müteakip Etiler Camii'nde kılındı. Cenaze namazına; Sarıkaya'nın ailesi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların yeni ve eski yönetim kurulu üyeleri, kulübün yeni ve eski sporcuları ile spor camiasından önemli isimler katıldı.

Cenaze namazının ardından merhumun naaşı Anadolu Kavağı Mezarlığı'na defnedildi. Galatasaray'da daha önce üç dönem yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenen İsmail Sarıkaya, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nde (GSYİAD) de başkanlık yapmıştı.