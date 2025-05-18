Galatasaraylı taraftarlar çok kızacak! Wayne Rooney'den Manchester United'a Victor Osimhen önerisi

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Galatasaraylı taraftarlar çok kızacak! Wayne Rooney'den Manchester United'a Victor Osimhen önerisi

Manchester United'ın efsane oyuncularından Wayne Rooney, kırmızılılara transfer tavsiyesinde bulundu. Ronney, Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen'i de Manchester ekibine önerdi. İşte detaylar...

Manchester United'ın ve İngiltere Milli Takımı'nın efsanesi Wayne Rooney, eski takımına transfer tavsiyesinde bulundu. Kırmızı Şeytanlar'la ilgili soruları yanıtlayan Rooney, İngiliz devinin transfer etmesi gerektiği 3 oyuncuyu açıkladı.

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WAYNE ROONEY MANCHESTER UNITED'A VICTOR OSIMHEN'İ ÖNERDİ

Rooney, 'Bu yaz Manchester United'ın transfer etmesi gerektiği 3 futbolcu kim olmalı?' şeklindeki soruya, "Galatasaray'dan Victor Osimhen, Fiorentina'dan David De Gea ve savunmaya da Crystal Palace'da Marc Guehi'yi almalılar." cevabını verdi.

İngiliz futbol adamının sözleri sosyal medyada Manchester United taraftarları taraftarları tarafından da desteklendi.

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