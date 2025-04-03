Galatasaraylı taraftarlar takımlarını meşalelerle karşıladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele sonrası takım otobüsüne binen Galatasaray kafilesi, yoğun güvenlik önlemi altında stattan ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri girişinde tezahürat ve meşalelerle karşıladı. Takım otobüsünün geldiği sırada meşale yakan Sarı-kırmızılı taraftarlar, sevgi gösterilerinde bulundular. Ayrıca tesis çalışanları da Sarı-kırmızılı kafileyi tezahüratlarla karşıladı. Teknik direktör Okan Buruk da taraftarları takım otobüsünden selamladı.