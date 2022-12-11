Nelsson'dan transfer açıklaması

Galatasaray'da Dünya Kupası'nın ardından takıma geri dönen Victor Nelsson, Antalya'daki kampa katıldı ve basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

İşte Nelsson'un açıklamaları;

"Danimarka için istediğimiz seviyeye çıkamadık. Gruptan çıkmayı düşünüyorduk. Fransa'ya karşı bir maça daha çıktım. İyi de oynadığımı düşünüyorum. Sonuç olarak gruptan çıkamadığımız için bir hayal kırıklığı var."

"Fransa maçından sonra bazı oyuncularla konuşma fırsatı yakaladım. Beni tebrik ettiler. Takımıma da başarılar dilediler."

"Performansım daha çok takımla ilgili. Marcao'nun gitmesi veya Abdülkerim'in gelmesi önemli değil. Çok iyi bir takımımız var. Ve arkadaşlarımız bize çok yardımcı oluyor. Özellikle Torreira defanstaki oyunculara çok yardımcı oluyor."

''TRANSFERE ODAKLI DEĞİLİM''

"Odağım Galatasaray şu anda. Transfere odaklı değilim, enerjimi vermiyorum transfer tarafına. Galatasaray ile şampiyonluk kazanmak istiyorum."

"Gerçekten yetenekli oyuncular var. Mete ve Emin onlardan bazıları. Hepsi gelişime açık arkadaşlar. Bazen dil problemi olsa da kendilerine yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum."

"Diğer takımların ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi maçlarımızı kazanmak için uğraşacağız. Daha fazla deneyimli oyuncu olduğu için bu sene farklı bir Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Daha az gol yiyoruz. Genel olarak deneyimli oyuncuların önemi büyük."

MAURO ICARDI HAKKINDA

"İyi bir oyuncu. Hem takım arkadaşları hem de taraftar mutludur bizimle olduğu için. Önemli ve kaliteli bir oyuncu."

''TAKIM OLARAK İYİ SAVUNMA YAPIYORUZ''

"Bu sene az gol yenme nedeni?"

"Takım olarak daha iyi bir savunma yaptığımız içindir bu. Marcao'nun yerine Abdülkerim'in gelmesi değil, takım olarak daha iyi bir savunma yaptığımız için."