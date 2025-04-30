Galatasaraylı voleybolcu İlkin Aydın ameliyat oldu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada İlkin Aydın'ın sol dizinde daha önce geçirdiği ameliyattan kalan vidalar çıkartıldı. Ayrıca milli voleybolcuya fıtık operasyonu da yapıldı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Kaptanı İlkin Aydın, bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir. Sporcumuzun daha önce geçirdiği sol diz ameliyatından kalan vidaları çıkartılırken, göbek bölgesinde oluşan fıtık da temizlenmiştir. Kaptan, bu ameliyatın ardından yaklaşık 4 haftalık dinlenme sürecinde olacaktır. Kaptanımız İlkin Aydın’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.