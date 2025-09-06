Galatasaraylı yıldız golü attı, milli takımını eksik bıraktı!

Galatasaray'da performansıyla taraftarın sevgisini kazanan Roland Sallai, sürpriz gollerine milli formayla da devam etti. Ancak kırmızı kart görerek zorlu deplasmanda takımını eksik bıraktı.

???????? Galatasaray forması giyen Roland Sallai'nin, İrlanda'ya attığı şık kafa golü! pic.twitter.com/0EaucdOnjO — Ajansspor (@ajansspor) September 6, 2025

Macaristan'ın İrlanda ile deplasmanda oynadığı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Varga'nın 2'inci dakikada attığı golle öne geçti.

Karşılaşmanın 15'inci dakikada sahneye çıkan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Roland Sallai, köşe vuruşunda ceza sahası içerisine gelen ortaya yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Bu golle Macaristan devre arasına 2 farklı üstünlükle girdi.

Ancak ikinci yarının başında İrlanda'nın 49'uncu dakikada Evan Ferguson'ın golüyle farkı 1'e indirmesinden yalnızca 3 dakika sonra Sallai kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını zorlu deplasmanda eksik bıraktı.

Sallai'nin kırmızı kart görmesinin ardından Galatasaraylı taraftarlar arasında oyuncularının milli takımlarında yaşadığı şansızlıklar sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Barış Alper Yılmaz'ın Gürcistan deplasmanında oyuna girdikten 4 dakika sonra direkt kırmızı kart görmesi, Osimhen'in Nijerya-Ruanda maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkması ve şimdi de Sallai'nin direkt kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar 'Takıma nazar değdi' yorumları yaptı.