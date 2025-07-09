Galatasaraylı yıldıza dünya devi talip oldu!

Galatasaray ve Inter kulüplerinin adı birçok oyuncu transferi için yan yana geçiyor. Galatasaray'ın Inter'den Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer ile ilgilendiği birçok kez basına yansımıştı.

Calciomercato'da yer alan habere göre; Bu kez de Inter, sarı-kırmızılılardan bir futbolcuyu gündemine aldı. Serie A devinin, Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlamak istediği öne sürüldü.

INTER GALATASARAY'IN JOKERİNİ İSTİYOR

Geçen yıl İngiliz ekiplerinden teklifler alan ancak yönetimin bırakmadığı milli yıldız için henüz kulübe ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor. Barış ile yeni sezonda devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, kanat oyuncusunun kadroda çok önemli bir yer tuttuğunu düşünüyor. Yönetimin, 40 milyon euro civarı bir teklif gelmesi halinde ayrılığa razı olması bekleniyor.