Galatasaraylı yönetici açıkladı: Derbideki etkisiz hücumun nedeni...

Galatasaray ile Fenerbahçe haftalardır beklenen derbide golsüz berabere kaldı. Sarı kırmızılılar derbi sonrası 6 puanlık farkı korurken 2’li averajda da Fenerbahçe’ye karşı üstünlüğü elinde tuttu.

Derbi sonrası yabancı hakem kadar iki takımın hücumdaki etkisiz oyunu da dikkat çekti. Galatasaray’dan gelen son açıklamada derbideki etkisiz hücumla ilgili çarpıcı ifadeler yer aldı.

Galatasaray, Dreame Türkiye ile yapılan sponsorluk anlaşması için imza töreni düzenledi. Sarı-kırmızılı takımın yönetiminden imza törenine Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu katıldı.

İmza töreninde konuşan Niyazi Yelkencioğlu, Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisiyle ilgili, "Bu maçtan önce ortalık o kadar stres haline sokuldu ki ilk devredeki maçta böyle bir polis koruması yoktu. Gittik, gayet güzel oynadık. Hediye penaltıyla 3-1'e geldi. Oynadık ve hiçbir sorun çıkmadı. Fenerbahçe maçlarında her zaman ufak tefek şeyler olur ama bizim sahamızda bu kadar polisin olması konsantrasyonumuzu bozdu. Polis olduğundan değil, rakip takımın yöneticileri diyor ki hakem iyi olduğu için sahaya bir şey atılmadı, yanlış. Maçta kimin nereye ne attığını gördük. Meşale atıldı. Daha vahim şeyler olabilirdi. Yetkililer gerekli cezaları verecektir diyorum." dedi.

Yelkencioğlu derbinin hakemiyle ilgili, "Biz çok büyük bir özelliğini görmedik. Bizim Türk hakemlerimizde daha fazla ne yaptı bilemiyorum. Topun oyunda kalma süresine baktığınızda Türk hakemleriyle neredeyse aynı. Faullerde ve başka pozisyonlarda bizim aleyhimize verildiğini gördük. Metin başkanım ve Eray Yazgan federasyona gittiğinde 'İyi hakem istiyoruz, kimi verirseniz verin sadece bu hakemi istemiyoruz.' demişlerdi. Takdiri sizlere bırakıyorum." açıklamasında bulundu.