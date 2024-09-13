Galatasaraylı yöneticiden transfer isteyen taraftarlara sert tepki. İsyanı anlamsız buldu

Transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala Galatasaray’da belirsizlik sürüyor. Sarı kırmızılı taraftarlar Osimhen’in sürpriz gelişi ile büyük sevinç yaşarken orta saha ve kanatlara beklenen transferlerin yapılmaması büyük tepki çekti. Ayrıca teklif yapılan oyuncuların ikna edilememesi taraftarların tepkisini artıran bir başka unsur oldu.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, transferle ilgili gelen tepkilere yanıt verdi. Neden Galatasaray’ın tepkilerin bu kadar odağında olduğunu anlayamadığını belirten Öztürk, “Dünyanın en önemli 3 santraforundan biri gelmiş 'daha' deniyor. 'Daha'nın hesabının ne olduğunu bilmiyorum. Bir Icardimiz var bizim için kral. Arkasından bir Batshuayi geldi. İkinci santrfor olarak geldi ama birinci santrafor kadar etkili. Geçen sene Kopenhag'da bize sahayı dar eden adam geldi. 5 tane çok kıymetli transfer yaptık” şeklinde konuştu.

Metin Oktay’ın kabri başında yapılan anma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu dışında ayrılan oyuncuların hiçbirinin ilk 11’de oynamadığını belirtti. Gelen 5 oyuncunun yetersiz gelmesini anlamsız bulan Öztürk sözlerine şöyle devam etti:

"Okan hocamız ve socut ekibinin bir planı var ve bu plan çerçevesinde çalışıyorlar. 1 liralık bir kişiye 5 lira verirsek bu sadece bizim değil, bizden sonraki yönetimleri de bağlar. Bizim artık bu şov transferlerinden vazgeçip Galatasaray'ın geleceğini çöpe atmamamız lazım."



"1-2 SAAT İÇİN TRANSFER YAPABİLİRİZ"

"Belki 1-2 saat içinde gerçekleştireceğimiz bazı transferler vardır. Benim bilgim yok. Başkanımız, Cenk Ergün, İbrahim Hatipoğlu, Okan Buruk hocamız ve scout ekibimiz biliyor. Benim isyanım şu; 2-3 futbolcu almak yeterken 5 tane dünya çapında futbolcu alınmış bu takıma ve çok ciddi maliyetlerle alınmış. Rakibimiz 11 senedir şampiyon olamazken biz 2 senedir 2 şampiyonluk kazandı.