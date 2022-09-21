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Galatasaraylı Yusuf Demir'in nüfus cüzdanı ortaya çıktı! Türk statüsünde oynayabilecek mi?

Galatasaray'ın Rapid Wien'den yeni transferi Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynatılıp oynatılmayacağıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar, konunun çözümü için TFF ile temasa geçti. Son durumu merak konusu olan Demir'in Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı ortaya çıktı. Peki şimdi ne olacak?

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 02:43
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Galatasaraylı Yusuf Demir'in nüfus cüzdanı ortaya çıktı

Galatasaraylı Yusuf Demir'in nüfus cüzdanı ortaya çıktı! Türk statüsünde oynayabilecek mi?
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Galatasaray cephesi, Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Türk asıllı Avusturyalı oyuncunun yerli statüsünde oynaması gerektiğini savunurken Başkan Dursun Özbek, Yusuf Demir’in durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özbek, genç oyuncunun Türk statüsünde oynaması için federasyon ile temasta olduklarını dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Yusuf Demir ile ilgili temaslarımızı sürüyor. Önemli bir oyuncu. Türk sporuna, futboluna önemli hizmetler verecektir. Daha çok genç. Bu genç yaşta başarılı performansları olmuştur. Türk Milli Takımı'nın Yusuf'u kazanması gerektiğini düşünüyorum. Bu manada temaslarımız var. TFF de pozitif bakacaktır. Çabamız, temasımız Yusuf Demir'i Türk Milli Takımı'na kazandırılması ve performansıyla başarı getirmesi yönünde olacaktır."

Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynatılıp oynatılamayacağına dair tartışmalar sürerken oyuncunun Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı ortaya çıktı.

AVUSTURYA'YI SEÇTİKTEN SONRA İPTAL EDİLDİ

Hürriyet'in haberine göre; Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı'nı tercih edip Avusturya vatandaşlığına geçtiği için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı ve nüfus cüzdanı iptal edildi.

19 yaşındaki Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 4 maça çıktı. Yetenekli oyuncu bu sebeple Türk milli takımında forma giyemeyecek.

FIFA KURALI NE DİYOR?

FIFA'nın ilgili kuralına göre; herhangi bir milli takımda 3'ten fazla maça çıkmış olan oyuncu, bir daha başka bir Milli Takım adına oynayamıyor.

Önceki uygulamada, bir futbolcunun, oynadığı bir milli takımı değiştirebilmesi için ilk formasını giydiği takımda yalnızca hazırlık maçına çıkmış olması gerekiyordu.

TFF STATÜSÜ NE DİYOR?

Yusuf Demir, 2015-16 sezonundan sonra Milli Takım tercihini yaptığı için yabancı statüsünde oynayacak. O dönemden önce milli takım tercihini yapan diğer gurbetçi futbolcular, Türk pasaportları sayesinde Süper Lig'de yerli kategorisinde yer alıyordu.

TFF'nin bu sezon yürürlüğe koyduğu kurala göre; takımlar 14 yabancı oyuncunun üzerine üç 21 yaş ve altı genç oyuncuyu belli kriterleri doldurması halinde kadrosuna katabiliyor. Yusuf Demir, 19 yaşında ve Avusturya'nın alt yaş gruplarında düzenli oynadığı için TFF'nin yabancı kuralına takılmayacak.

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