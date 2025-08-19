Galatasaraylılar kahrolacak! Mauro Icardi'ye öyle bir talip çıktı ki...

Yeni sezona şok bir sakatlık haberiyle giren Napoli, forvet hattını güçlendirmek için transfer arayışına başladı. İtalyan basını, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin listeye girdiğini yazdı.



NAPOLI HAZIRLIK MAÇINDA ROMELU LUKAKU'YU KAYBETTİ

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli, hazırlık maçında Olympiakos'u 2-1 mağlup etti. Ancak galibiyete rağmen İtalyan ekibi büyük bir şok yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada, Romelu Lukaku'nun sol uyluk kasında yırtık tespit edildiği ve yıldız futbolcunun kasım ayına kadar sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Lukaku'nun sakatlığıyla birlikte Napoli'nin elinde forvet olarak yalnızca Lorenzo Lucca kaldı. Bu gelişmenin ardından Antonio Conte yönetimindeki ekip, acil olarak golcü transferine yöneldi.

MAURO ICARDI'Yİ LİSTEYE EKLEDİLER

İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli'nin, Artem Dovbyk ve Dusan Vlahovic'in yanı sıra Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi de transfer listesine ekledi. Haberde, Napoli Yönetimi'nin, Icardi'nin yeniden Serie A'ya dönmeye sıcak bakabileceğini düşündüğü atarıldı.

