Galatasaraylılardan Tugay Kerimoğlu'na Mourinho tepkisi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaraylılardan Tugay Kerimoğlu'na Mourinho tepkisi

Galatasaray taraftarları ve spor yazarları Tugay Kerimoğlu'nun Jose Mourinho ile olan fotoğrafına tepki gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile Fenerbahçe arasında oynanacak rövanş maçı öncesi İskoç ekip sosyal medya hesaplarından Tugay Kerimoğlu ile Jose Mourinho'nun bir fotoğrafını paylaştı.

TUGAY KERİMOĞLU'NA GALATASARAYLILARIN TEPKİSİ

Rangers formasını bir dönem terleten Tugay Kerimoğlu'nun Mourinho ile samimi pozu Galatasaraylıları kızdırdı. Sosyal medya'dan Kerimoğlu'na büyük tepki gelirken spor yazarı Eyüp Yıldız şu ifadeleri kullandı "Galatasaray'ın ekmeğini yemiş, Galatasaray sayesinde bir yerlere gelmiş biri, Galatasaray tribünlerine ''ORMAN GİBİ'' yedek kulübesine de ''MAYMUN GİBİ ZIPLIYORLARDI'' diyen adamle şu pozu vermez!

DROGBA'NIN DOĞUM GÜNÜ KUTLANMADI

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray taraftarı Mourinho lehine bir yazı yayınlayan eski oyuncuları Didier Drogba'ya tepki göstermiş sarı kırmızılı kulüp ünlü oyuncunun doğum gününü kutlamamıştı.

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