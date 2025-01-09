Galatasaraylıları kızdıracak hakem açıklaması. Bir dönem Süper Lig’de forma giydi

Bir dönem Süper Lig’de Sivasspor forması giyen Kader Keita’dan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama geldi. Kariyerine Romanya ekiplerinden CFR Cluj’da devam eden Keita, hakemlerin Galatasaray’a yardım ettiğini söyledi.

Fanatik’e konuşan Keita, kendisi için en zor rakibin Galatasaray olduğunu belirterek, "Çünkü bazen hakemler onlara yardım ediyordu. Aynı zamanda Türkiye'de en iyi atmosfer ve stadyum da bence Galatasaray'daydı. Çılgın bir atmosfer vardı ve ben bunu seviyorum. Ayrıca Beşiktaş'ın da atmosferi ve stadyumu güzeldi” dedi.

Keita, bu sezon Galatasaray’ın şampiyon olacağını beklediğinin altını çizerek, "Fenerbahçe taraftarları için üzgünüm... Ama Samsunspor'un da çok iyi bir sezon geçirdiğini görüyorum, umarım böyle devam ederler” şeklinde konuştu.

Türkiye hakkında konuşan oyuncu, "Tabii ki geri dönmek istiyorum çünkü Türkiye'yi zihinsel olarak ve yaşam olarak seviyorum, ayrıca Türkiye'ye geri dönme fırsatım olursa doğrudan geri döneceğim. Çünkü Müslüman oyuncular için hayat orada daha kolay." yorumunu yaptı.



Sivasspor'da oynadığı dönem hakkında konuşan futbolcu, "Beni güzel karşıladıkları için onlara teşekkür ediyorum, stada gelip oyuncuları desteklemeye devam etsinler." dedi.