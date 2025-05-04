Galatasaraylıları üzecek Davinson Sanchez gelişmesi! Ülkesinden transfer haberi geldi

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Galatasaraylıları üzecek Davinson Sanchez gelişmesi! Ülkesinden transfer haberi geldi

Süper Lig lideri Galatasaray'ın tecrübeli ismi Davinson Sanchez için sarı-kırmızılı camiayı şoka uğratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Yıldız oyuncu için ülkesi Kolombiya'dan gelen haber taraftarları üzecek cinsten. İşte Davinson Sanchez haberinin detayları...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında evinde Sivasspor'u 4-1 ile geçerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Şampiyon olması halinde doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan sarı-kırmızılılarda bir yandan da transfer çalışmaları başlamıştı. Bu doğrultuda ilk olarak iç transfere yönelen yönetim, Davinson Sanchez ile sözleşme uzatmayı planlarken deneyimli isim için beklenmedik bir haber geldi.

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DAVINSON SANCHEZ'İN TRANSFERİ İÇİN DEVREDE BİRÇOK EKİP VAR

Galatasaray'ın en önemli isimlerinden biri olan Davinson Sanchez için Transfermarkt Kolombiya Bölge Müdürü Samuel Vasquez Rivas, Galatasaray taraftarlarını üzecek gelişmeyi duyurdu. Davinson için bir yazı kaleme alan Rivas, başarılı savunmacının 3 büyük ligden talipleri olduğu ve en ciddi ilginin LaLiga'dan olduğunu belirtti.

20 MİLYON EURO CİVARI TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Rivas, yazısında İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga ve İtalya Serie A'dan talipleri olan Davinson Sanchez için Galatasaray'ın yaklaşık 20 milyon euro değerindeki teklifleri değerlendireceği yönünde söylemler olduğunu kaydetti.

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