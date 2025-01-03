Galatasaraylıları üzecek haber geldi. Ortalığı karıştıran transfer iddiası

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Galatasaraylıları üzecek haber geldi. Ortalığı karıştıran transfer iddiası

İngiliz basınında çıkan son transfer iddiası ortalığı karıştırdı. Galatasaraylıları üzecek habere göre, Manchester United, Osimhen’i transfer etmek için takasta Rashford’u kullanacak. İngiliz kanat oyuncusu Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alıyor.

Premier Lig'de zor günlerden geçen Manchester United'da forvet arayışı sürüyor. Bir süredir adı Victor Osimhen ile anılan İngiliz ekibinin, bu transfer için yeni bir formül bulduğu iddia edildi.

Galatasaray, Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in sezon sonunda bonservisini almayı hedefliyor.

Ara dönemde takımdan ayrılması beklenmeyen Nijeryalı yıldız için sarı-kırmızılıları tedirgin edecek bir iddia ortaya atıldı.

The Sun'da yer alan habere göre, Manchester United, Fenerbahçe ile adı anılan Marcus Rashford'ı Victor Osimhen için takasta kullanabilir.

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte'nin Rashford'a olan ilgisinin bu transferin önünü açtığı belirtildi.

Haberde Manchester United'ın Victor Osimhen'in serbest kalma bedelini ödeyerek, Nijeryalı golcüyü bu ay kadrosuna katabileceği aktarıldı.

Ayrıca Rashford'ın eski takım arkadaşları Romelu Lukaku ve Scott McTominay'ın Napoli'de forma giymesinin İngiliz futbolcunun transferinde etkili olabileceği ifade edildi.

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