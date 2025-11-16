İspanyol devi Barcelona, yeni sezonda takıma bir golcü takviyesi yapmak istiyor. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona, sözleşmesinde uzatma opsiyonu olmasına rağmen Robert Lewandowski ile yola devam etmeme kararı aldı. Katalan ekibinin, Lewandowski'nin yerine yeni bir transfer yapmak istediği kaydedildi.

LEWANDOWSKI'DEN SONRA 40 MİLYON EURO

Barcelona Yönetimi'nin finansal kaynakların, pahalı bir santrfor transferini karşılayabileceğine inandığı aktarıldı. Kulübün, Lewandowski ile yollarını ayırdıktan sonra yaklaşık 40 milyon euro kaynak yaratacağı aktarıldı.

Barcelona'nın Lewandowski yerine düşündüğü bir numaralı isim ise Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez.

İşte Barcelona'nın Alvarez dışındaki transfer listesi;

Victor Osimhen Galatasaray

Harry Kane-Bayern Münih

Serhou Guirassy-Borussia Dortmund