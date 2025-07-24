Galatasaray'ın gündemindeydi, Pereira kaptı!

Düzenleme: Kaynak: AA
Galatasaray'ın gündemindeydi, Pereira kaptı!

Teknik direktörlüğünü eski Fenerbahçeli Vitor Pereira'nın yürüttüğü Wolverhampton Wanderers, Kolombiyalı kanat Jhon Arias'ı kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers, Galatasaray'ın da gündemine gelen Brezilya ekibi Fluminense'den 27 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Jhon Arias'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kolombiyalı futbolcunun 4 yıllık sözleşmeye ek olarak 1 yıl uzatma opsiyonuyla kadroya katıldığı ifade edildi.

Arias, Ağustos 2021'den beri Fluminense formasıyla çıktığı 230 maçta 47 gol attı. Kolombiya Milli Takımı forması da giyen Arias, 29 maçta 3 gol kaydetti.

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